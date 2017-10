Brede steun voor nieuwbouw Bergse carnavalsbouwclubs

De stichtingen Vastenavend, Halwana en Bergse Bouwers worden geclusterd in twee nieuwe gebouwen naast het te realiseren ROC-complex in de Geertruidapolder. De bestaande bouwkoten op het Konterscherp (Calandweg), de loods Halwana (Zeelandhaven) en de Stadsschuur (Dubbelstraat) zijn zwaar gedateerd en voldoen niet aan de huidige veiligheids- en milieu-eisen.

BART

Evert Weys (GBWP) en Peet Bakx (BSD) geven direct hun zegen aan de plannen die in hun ogen meer dan deugen en waarbij de financiële risico's zijn afgedekt. Al vindt Bakx de Vastenavend academie (carnavalsopleiding) niet ambitieus genoeg. ,,Daarom pleit ik voor de Bergen op Zoom Academy of Rolling Theatre, BART." Wethouder Arjan van der Weegen weet dat wel te waarderen en bekijkt de mogelijkheden.

Risico's

Het CDA heeft in eerste instantie twijfels over de hoogte van de investering en de mogelijke financiële risico's die de gemeente loopt. De wethouder stelt dat er voorzichtig is gerekend en dat eventuele subsidies, de verkoop van de bestaande panden en andere inkomsten nog niet zijn meegenomen. Dat stelt de christendemocraten gerust, maar Lijst Linssen niet. D66 heeft liever nog het scenario van het opknappen van de bestaande gebouwen doorgerekend. ,,Zodat we nog kunnen kiezen", aldus Omer Duman (D66).