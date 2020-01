Bredase studenten ontwikkelen drone waarmee wilde dieren in Afrika worden opgespoord

Streep door afscheids­bor­rel wethouder Evert Weys: ‘Niet gepast gezien de omstandig­he­den’

26 januari BERGEN OP ZOOM - De geplande afscheidsborrel van wethouder Evert Weys van maandag 3 februari is afgeblazen. Dat blijkt uit een mail aan de raadsleden van de gemeente Bergen op Zoom, die in handen is van deze krant.