Bravis in 2025 op 1 nieuwe hoofdlocatie, Bergen mogelijk in 2025 dicht

Haast

Vorig jaar werd bekend dat het fusieziekenhuis in 2030 toe wilde naar één nieuw ziekenhuis ‘ergens langs de snelweg tussen Bergen op Zoom en Roosendaal’. Maar de Raad van Bestuur van Bravis heeft haast, zo bleek woensdagmiddag bij de presentatie van het beleidsplan 2019-2021. Voorzitter van de Raad van Bestuur Hans Ensing: ,,We hebben de houdbaarheid van de twee hoofdlocaties naar voren gehaald. Wil je mee kunnen ontwikkelen met de zorgvraag is dat nodig. Die verandert razendsnel en het zorgaanbod moet daarin mee.”

Dure voorzieningen

Toekomstbestendig

Waar de nieuwe vestiging komt, is niet het allerbe­lang­rijk­ste, wel dat er goede zorg is

Waar het nieuwe ziekenhuis komt, is nog niet bekend. En volgens wethouder Andrew Harijgens uit Bergen op Zoom is dat ook niet het allerbelangrijkste. ,,Het gaat erom dat de zorg goed georganiseerd wordt. We praten regelmatig met het ziekenhuis, de collega-gemeenten en de provincie. Duidelijk is al wel dat de provincie een ‘stenen doos in een weiland’ niet ziet zitten.”