‘Bravis heeft plannen om meer diensten te leveren in de gemeente Woensdrecht’

HOOGERHEIDE/HUIJBERGEN - De directie van Het Bravis ziekenhuis is niet onwelwillend om in de toekomst meer medische diensten te leveren in de gemeente Woensdrecht.

Het Woensdrechtse college van burgemeester en wethouders, en de gemeenteraad, maken zich al langer zorgen over de verhuizing van Bravis naar Roosendaal medio 2025. Dan verhuist ook de huisartsenpost en de polikliniek van Bergen op Zoom naar Roosendaal.

Wethouder Lars van de Beek heeft al meerdere gesprekken gevoerd met het Bravis en de Woensdrechtse huisartsen om een aantal poliklinische diensten richting Woensdrecht te krijgen. ,,Bravis heeft laten weten meer richting Woensdrecht te willen bewegen”, vertelde Van der Beek vorige week tijdens de vergadering van de Woensdrechtse WMO Adviesraad.

Het ziekenhuis verzorgt al enkele diagnostische diensten in medisch centrum Margaretha in Huijbergen, zoals dialyses en het maken van hartfilmpjes. ,,Bravis heeft plannen om het dienstenpakket in Margaretha uit te breiden”, zegt Van der Beek. Welke diensten dat zijn, kan hij nog niet zeggen. Hij zegt dat de bewoners uit alle Woensdrechtse kernen terecht kunnen in Margaretha.

Volledig scherm In Margaretha levert het Bravis ziekenhuis al een aantal diensten, zoals dialyses en het maken van hartfilmpjes. © Anne Jansen

Onderwerp van gesprek is ook om een huisartsenpost op een nader te bepalen locatie in Woensdrecht op te zetten. Ook is hij in gesprek met cardioloog Kees Janssens. Janssens is een polikliniek begonnen in Bergen op Zoom.

Het Woensdrechtse raadslid John Mathijssen van Alle Kernen Troef (AKT) vroeg Van der Beek eerder dit jaar om in gesprek te gaan met Janssens om ook een polikliniek te openen in de gemeente Woensdrecht. De voorkeur gaat dan uit naar verzorgingstehuis Heideduin in Hoogerheide, dat over enkele jaren gaat verhuizen naar een nieuw te bouwen verzorgingstehuis aan de Raadhuisstraat in Hoogerheide. Van der Beek is positief over het verloop van de gesprekken.