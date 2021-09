Bravis gaat narcosegassen hergebruiken om CO2-uitstoot te verminderen

Jong in... Max (18) houdt wel van een feestje: ‘Ik wil zelf later festivals organise­ren’

19 september Zijn nieuwe studie in Breda is net begonnen, maar toch wil Max van Lare (18) nog wel even in Bergen op Zoom blijven wonen voordat hij op kamers gaat. Daarnaast is hij een enorme festivalfan. ,,Een toegangspas lijkt me wel een goed idee.”