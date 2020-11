Bravis en Amphia: overplaatsing corona-patiënten naar andere ziekenhuizen blijft hard nodig

,,We hebben moeite om het aantal patiënten naar beneden te krijgen. Sinds maandag was het doel om maximaal 26 covid-patiënten op afdeling in de kliniek te hebben. Daar zitten we nog steeds boven”, zegt bestuursvoorzitter Bianka Mennema van Bravis. Vrijdag lagen er 44 mensen met corona in Bravis, waarvan 11 op de intensive care. Dat is meer dan de week ervoor.