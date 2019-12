Bravis-bestuurder Hans Ensing: ’West-Brabant krijgt een topziekenhuis’

Dinsdagochtend 16 april 2019. De spanning is voelbaar als de kaarten met de twee voorkeurslocaties voor het nieuwe Bravis ziekenhuis de zaal in gesjouwd worden. Knooppunt Zoomland in Bergen op Zoom versus Bulkenaar in Roosendaal. Het is D-Day voor een van de gevoeligste kwesties van het jaar in de regio: waar landt de nieuwbouw van Bravis?