Bravis bereidt zich voor op nieuwe actieronde: ‘Zorgpersoneel zorgt niet goed voor zichzelf’

Als Van Meer met de fotograaf van de krant naar buiten loopt, gaan achter het balieglas van de Bergse huisartsenpost de duimen omhoog. Van Meer, in de startblokken voor een nachtdienst op de Spoedeisende Hulp (SEH) van Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom, neemt de aanmoedigingen zwaaiend in ontvangst. ,,Sinds de zomer weten ineens veel meer collega's wie Wessel van Meer is.”



Dat is precies wat een actieleider wil, toch?

,,Zeker, het leeft steeds meer. Toen in de zomer een fatsoenlijk loonbod van de Vereniging Nederlandse Ziekenhuizen uitbleef, heb ik een bericht gestuurd naar de vakbond. In maart was de oude cao al afgelopen en de werkgevers gaven totaal niet het signaal af dat ze van plan waren met een serieus voorstel te komen. Het bod dat op tafel was gelegd, was geen bod. Het lag onder de inflatiecorrectie!



Economisch gaat het nog steeds goed in Nederland. En dan zou het personeel in de ziekenhuizen erop achteruit moeten gaan? Dan krijg je als werknemer niet het gevoel dat je serieus wordt genomen. Het zegt iets dat iedereen er onderhand wel klaar mee is. De werkdruk, het personeelstekort, de houding van de werkgevers. We hebben als actiecomité een eigen Facebookpagina. In een week tijd ontplofte die zowat. Het ledenaantal op Facebook is gegroeid van 500 naar 950. Dat is een goede achterban.”