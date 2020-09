Bravis-baas Hans Ensing zwaait af: ‘Ik had de corona-crisis als bestuurder niet willen missen’

Verven we straks ons huis met suiker uit zeewier? ‘Volop interesse vanuit de verfwereld’

12 september BERGEN OP ZOOM - Sushivel, wakamesalade of een hamburger van zeewier; het zit boordevol eiwitten. Daarom wordt zeewier in de voedingsindustrie volop toegepast. Wat overblijft van de plant, de reststroom, wordt in de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom gebruikt voor het onderzoek naar een duurzame variant van verf.