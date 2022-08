Brasserie Het Abdijbos in Ossendrecht volgt Blauwe Pauw op en benadrukt kloosterverleden

Even stonden we in dubio toen we het waarschuwende bord zagen staan. Puh, hoeveel wespen kunnen er nou eenmaal zijn? Zou dat niet wat overdreven zijn, een terras sluiten vanwege de steekbeesten? Nee dus. Dat bleek algauw nadat we toch buiten waren gaan zitten. De een na de ander kwam op ons afgestormd, zo leek het. Ondanks het schaaltje met azijn dat we van de medewerkers kregen, tegelijk met zo’n elektrische mepper. Heel lief en attent, maar kansloos tegen dit wespenleger.