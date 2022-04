Brasserie De Kar: voor Bourgondiërs uit Nederland en België

De Kar staat weliswaar op Vlaams grondgebied, gelegen aan de rand van natuurgebied Kalmthoutse Heide, de eigenaren zijn twee Nederlandse broers. Zij namen de zaak in 2019 over nadat er een forse brand had gewoed in het pand aan de Putsesteenweg. ,,We kwamen er op de racefiets langs en dachten meteen hee, dat is iets voor ons”, zegt de 34-jarige Thijs Klumpers, mede namens de twee jaar jongere Daan.