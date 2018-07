Brandweer rukt uit voorzorg groot uit bij natuurbranden, ook in Alphen en Bergen op Zoom

UPDATE + VIDEO NK wielrennen Hoogerhei­de: rustige toertocht, even hectische verkeerssi­tu­a­tie

30 juni HOOGERHEIDE/NISPEN - Zo ontspannen als de 200 deelnemers aan de NK toertocht zaterdagmorgen vertrokken, zo gespannen dreigde de verkeerssituatie even te worden na twee ernstige verkeersongevallen op de A4 bij Hoogerheide. Kort voor de start van het NK vrouwen in Nispen bleek dat ze zonder problemen koers konden zetten naar het lokale parcours bij de finish in Hoogerheide.