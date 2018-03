Brandweer pompt extra water in buitenzwembad De Melanen in Halsteren

HALSTEREN - De Halsterse brandweer pompt via een slang, aangesloten op een tappunt aan de weg, extra water in zwembad De Melanen. Het is een van de maatregelen om beide buitenzwembaden zo snel mogelijk te vullen en gereed te maken voor gebruik.

Volgens Ton Nederkoorn van De Melanen duurt het normaal gesproken tien dagen voordat de beide grote baden zijn gevuld. ,,We laten water in het wedstrijdbad lopen. Op het moment dat dat vol is, loopt het over in het tweede bad. Met de extra maatregelen hopen we de baden nu binnen 5 dagen gevuld te hebben."

Chemicaliën

Daarna gaan er chemicaliën in het water en wordt de pompinstallatie met waterfilters in werking gesteld. Ook gaat de verwarming aan om het water naar 25 graden Celsius te krijgen. Doel is op 3 april, een week of drie eerder dan gebruikelijk, de deuren te openen.

De Melanen gaat eerder open omdat binnenzwembad De Schelp in Bergen op Zoom vorige week halsoverkop dicht ging. Reden is dat er roestvorming in bouten in de draagconstructie van het gebouw is gevonden. Naar verwachting is het zwembad maanden dicht. Het buitenzwembad dient als alternatief voor onder anderen de 850 kinderen die zwemles volgen in De Schelp. Ze kunnen in Halsteren hun zwemlessen gratis volgen.