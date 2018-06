Brandweer nog zeker tot ochtend bezig met bluswerk afvalberg in buitengebied van Bergen op Zoom

UPDATEBERGEN OP ZOOM - De brandweer heeft veel te stellen met het bestrijden van een flinke brand in een grote afvalberg op het terrein van Attero aan de Moervaart in Bergen op Zoom. Het werk vergt zeker tot aan de ochtend, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De brand brak omstreeks 21.45 uur uit, de oorzaak is nog niet bekend. Het vuur is van ver af te zien, hetzelfde geldt voor de dikke rookwolken die over de A58 in de richting van Hoogerheide trekken.

De brandweer zet meerdere voertuigen in. Vanuit Baarle-Nassau en Zundert zijn grote tankwagens aangevoerd. ,,Het is nu vooral zaak om zoveel mogelijk water op de afvalberg te spuiten. Dat doen we onder meer vanuit een hoogwerker. We zetten ook extra pompen in'', zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Er zijn meetploegen ingezet om de effecten van rook te kunnen meten. De brand, die flink wat toeschouwers trekt, woedt op een heuvel waar afval onder zand ligt begraven. Het vuur lijkt onder controle te komen. Het laten aanrukken van nog meer brandweerwagens is niet nodig.

In de loop van de nacht gaat de brandweer in overleg met Attero zand op de afvalberg storten om zo de zuurstoftoevoer te stoppen. De brandweer denkt nog tot in de ochtend bezig te zijn met nablussen. ,,We hopen dit voor de ochtendspits af te ronden. Het is nu gelukkig rustig op de snelweg.''

