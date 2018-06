Brandweer Midden- en West-Brabant zoekt helden in deeltijd

BERGEN OP ZOOM - Opnieuw is de brandweer Midden- en West-Brabant een grote campagne gestart voor de werving van nieuwe vrijwilligers. Nieuw is dat de campagne volledig online is uitgerold met de schijnwerpers op de brandweerposten in Ossendrecht, Klundert, Made en Waalwijk.

Vrijwilligers van de vier kazernes, onder wie Harry Suijkerbuijk uit Ossendrecht, vertellen in een video hoe het brandweerwerk bevalt en hoe zij die parttime inzet combineren met een fulltime baan. Ze worden geportretteerd als parttime hero's. Immers, of je als brandweerman (of -vrouw) een mensenleven redt, hulp biedt bij een verkeersongeval of een kat uit een boom plukt, je bent altijd iemands held, luidt de campagneboodschap.

Sociale media

In 2017 probeerde de brandweer nog via gerichte uitnodiging voor informatiebijeenkomsten nieuwe vrijwilligers binnen te krijgen. ,,Maar mensen communiceren vooral via sociale media. Vandaar dat we nu deze insteek kiezen'', zegt clustercommandant Berrie de Groot van de regionale brandweer.

Het korps telt momenteel ruim 1300 plaatsen voor vrijwillige brandweerlieden, maar De Groot heeft behoefte aan tientallen extra mensen om de parate mankracht in vooral de plattelandsgemeenten op peil te houden. Het probleem speelt al jaren als gevolg van vergrijzing en het feit dat veel mensen niet meer dicht bij huis werken. Brandweervrijwilligers moeten bij een calamiteit in vijf minuten op de kazerne zijn. ,,Maar je kan ook vrijwilliger zijn in de plaats waar je werkt'', aldus Marieke van Wijk van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Ook bij wateroverlast komt de brandweer vaak in actie.

Mannenbolwerk

Evenals vorig jaar hoopt clustercommandant De Groot dat vooral vrouwen zich aanmelden als brandweervrijwilliger. Slechts 5 procent van de dienders is vrouw. ,,De brandweer is nog steeds een mannenbolwerk en daar willen we echt van af.''

Dat de campagne zich vooral richt op Ossendrecht, Klundert, Made en Waalwijk betekent niet dat bij andere posten minder vrijwilligers nodig zijn. Bijna alle 69 posten in Midden- en West-Brabant kunnen nieuwe mensen gebruiken. Het etaleren van vier model-hero's gebeurt bij wijze van proef.