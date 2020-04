Brand op glazenwasserslift in Bergen op Zoom

Keukens en frisdrank bezorgen: dit doen evenemen­ten­bu­reaus in tijden van crisis

5 april BREDA - Evenementenbureaus, decorbouwers, cateraars, allemaal kampen ze met lege agenda's. In elk geval tot 1 juni mogen er geen evenementen plaatsvinden. En het is nog maar de vraag hoe de periode daarna eruit ziet. Het eerste grote evenementenbedrijf in de regio West-Brabant is al omgevallen. De eerste van velen, vreest de brancheorganisatie. Hoe gaan bedrijven in de evenementensector om met de abrupte vrijgekomen tijd?