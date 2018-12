Brand in tussenwoning in Steenbergen onder controle

Video Overlast arbeidsmi­gran­ten in Steenber­gen en Dinteloord: ‘Een duiventil is er niets bij’

9:00 STEENBERGEN/DINTELOORD - Een duiventil was er niets bij. Van de ene op de andere dag had de Steenbergse familie Minkman een huis vol Polen naast zich. Of waren het Roemenen of Hongaren? Eric Minkman (53) weet het niet. ,,Je verstaat er niks van.” Hij weet wel dat zijn gezin in een poel van ellende belandde. ,,Vuilophoping, hard schreeuwen, blowen, drank. Binnen een paar maanden was het een gigantische bende naast ons. En niemand die wat deed. De verhuurder niet, de gemeente niet, iedereen kijkt weg.”