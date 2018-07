Brand in natuurgebied aan Mastendreef in Bergen op Zoom onder controle: nablussen duurt nog uren

Het gaat om een gebied van 100 bij 200 meter. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. Zo zijn er zes tankautospuiten en vier tankwagens ingezet. Dat is nodig om over genoeg bluswater te beschikken, het gebied is erg droog en er is niet voldoende water beschikbaar. Ook is het gebied moeilijk bereikbaar en moet de brandweer vooral te voet op pad, dat maakt het blussen niet makkelijk.