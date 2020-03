Brand in loods in Bergen op Zoom

‘Vijf voor twaalf voor weekmarkt’

20:20 BERGEN OP ZOOM - De weekmarkt in Bergen op Zoom holt steeds verder achteruit. De situatie is inmiddels te vergelijken met de laatste jaren op de Kaai. ,,Het is al vijf voor twaalf geweest, Bergen op Zoom is een prachtige stad die een mooie weekmarkt verdient.”