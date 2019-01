Brand in leegstaand kantoorpand Hoogerheide onder controle

Longread Grote zorgen West-Brabantse woningcor­po­ra­ties over fors stijgende bouwkosten: ‘We lopen tegen grens aan’

17:58 ROOSENDAAL/BREDA - Grote kopzorgen bij West-Brabantse woningcorporaties over de rap oplopende bouwkosten in de toch al oververhitte markt. Anders dan bouwers en ontwikkelaars in de vrije sector kunnen corporaties de prijsstijgingen onmogelijk één op één doorrekenen aan huurders in de sociale woningbouw.