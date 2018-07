Brand in appartementencomplex in Bergen op Zoom

Onrust om verdwenen hanen op De Beek in Halsteren: 'Al die boosheid voelt bedreigend'

20 juli HALSTEREN - Omwonenden van landgoed de Beek in Halsteren maken zich ernstige zorgen om het lot van de hanen, pauwen en parelhoenders op het hertenkampje van landgoed De Beek. Die dieren zouden geruimd worden omdat de nieuwe bewoners van de villa last van ze hadden. Althans, dat gaat in de buurt als een lopend vuurtje rond.