Bram luidt de noodklok voor de ansjovis: Rap zoet water toelaten in Oosterschelde anders een dooie boel

‘Dit heeft mijn vader in 65 jaar niet meegemaakt’, zei Rian van Dort eerder dit jaar nog. De Bergse weervissersfamilie is een van de laatste der Mohikanen en ving voor het tweede jaar op rij nauwelijks ansjovis in de Oosterschelde. De oorzaak? Niemand die het precies weet. Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen schreven het eerder toe op een koud voorjaar. Maar oud-weervisser Bram Aertssen betwijfelt dat. ,,Vorig jaar was het juist warm en was de vangst ook minimaal.”