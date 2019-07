Brabantse Wal Marathon ongeldig verklaard: 20 lopers niet volledige afstand gedaan

Stadlander: is 600 euro parkeer­geld bij Dalemhof in Tholen wel reëel?

14:22 THOLEN - Woningcorporatie Stadlander wil in gesprek met zorgverlener SVRZ over de hoogte van het parkeertarief bij appartementencomplex Dalemhof in Tholen. De corporatie wil weten of 600 euro per jaar wel een reëel tarief is voor een onoverdekt terrein.