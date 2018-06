Brabantse Wal is trots op het NK wielrennen

UPDATE Klaas Otto en kopstukken No Surrender willen bijna honderd getuigen oproepen

16:28 BERGEN OP ZOOM - Vier kopstukken van No Surrender die worden verdacht van het leiden van een criminele organisatie, willen bijna honderd getuigen horen in een strafzaak die tegen hen is gestart. Vrijdag vond in de rechtbank in Groningen een regiezitting plaats.