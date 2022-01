Brabantse Wal gemeenten zien inwonertal groeien, ook Tholen zit in de lift

Record­vangst van 4180 kilo cocaïne in Rotterdam­se haven, aanhoudin­gen in Essen

ESSEN/ROTTERDAM - Op de valreep van het oude jaar is in de Rotterdamse haven op 30 december de grootste lading cocaïne van 2021 ontdekt. De partij van 4.180 kilo kwam uit Ecuador en zat verstopt in een container met bananen. Met de vangst komt de totale hoeveelheid onderschepte cocaïne in de Rotterdamse haven vorig jaar op bijna 70.000 kilo, ook een record.

