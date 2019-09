Brabantse Wal-gemeenten beginnen in februari met website Hulpwijzer: ‘Houd digitaal loket simpel’

Keuze 380 kV-lijn is ‘bittere pil’ voor Moerdijk

12:56 ETTEN-LEUR - De richting die minister Eric Wiebes kiest voor de nieuwe hoogspanningslijn door West-Brabant is slecht nieuws voor de bewoners van buurtschap de Kattekraam in Zevenbergschen Hoek en voor de bewoners van 's Gravenmoer. Minister Wiebes gaat op deze twee cruciale punten tegen de wens in van alle samenwerkende partijen in West-Brabant. Met alle andere voorstellen gaat hij wel akkoord. Het bos op landgoed Lievensberg in Bergen op Zoom blijft gespaard.