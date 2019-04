Brabantse Wal festival: van De Snollebollekes tot Jacques Herb

HOOGERHEIDE - Het Brabantse Wal Festival (BWF) had afgelopen weekend twee gezichten. Zaterdagavond was het swingen en dansen in de tent bij de Foute Megaparty met muziek van De Snollebollekes en Mental Theo. 2500 bezoekers genoten van het feestje in de grote tent langs De Scheldeweg in Hoogerheide.