Brabantse Wal Festival barst los zonder Snollebollekes, maar mét Het Feestteam

HOOGERHEIDE - Op het evenemententerrein in Hoogerheide, waar ook de Grote Prijs Adrie van der Poel plaatsvindt, staat nu een reusachtige paarse feesttent. Daarbinnen hangt een ontspannen sfeer. Organisator Niels van Elzakker kijkt tevreden van achter de schermen tevreden toe hoe de tent voller en voller raakt. Jong en oud komt op de eerste avond van het Brabantse Wal Festival (BWF) samen. Een avond die anders is gestart dan gepland.

Twee dagen voor het feest komt het boekingsbureau met slecht nieuws. Rob Kemps, de zanger van de Snollebollekes is ziek. Ze moeten het optreden, de openingsact van het Brabantse Wal Festival, annuleren. Met het Feestteam zegt het bureau een goede vervanger te hebben. En dat blijkt. Het publiek gaat compleet uit zijn dak . "Wij zijn vanavond niet kapot te krijgen", schreeuwt zanger Stan van den Dobbelsteen door de microfoon.

Met het Feestteam en later die avond Liesl von Possenhofen in Tiroler dirndl, is de muzikale inbreng van de avond fouter dan fout. Stan en zijn feestmaatje Frank de Bruijn van het Feestteam zingen hit na hit. Zoals een eigen versie van Gers Pardoels 'Ik neem je mee' en dan weer een cover zoals 'Daar aan het kleine café aan de haven. Nederlandstalige muziek die jong en oud kent. De jongens en meisjes in het publiek zingen ze stuk voor stuk mee.

Schot in de roos

De muziekkeuze blijkt wederom een schot in de roos. "Dit is waar het publiek van houdt", zegt secretaris Mark Sebrechts. Hij en zijn team weten inmiddels wat wel en niet werkt. De laatste jaren heeft hij de bezoekersaantallen zien toenemen. En dat is ook vanavond weer het geval. Kwamen vorig jaar nog 1.500 bezoekers op de avond af. Nu is in de voorverkoop dat aantal al overschreden. "Grote kans dat we richting de 2.000 bezoekers gaan met dit weer."

Groepjes jongeren komen in korte broek, T-shirt of een kort rokje aanlopen. Het kan, want met temperaturen nog ver boven de twintig graden is het alles behalve koud. Heel anders dan vorig jaar. Toen was het vooral koud en nat. "Hopelijk houden we dit weer de rest van de week", zegt Sebrechts.