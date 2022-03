Brabantse leveranciers van benzine moeten lijdzaam toezien op files bij Belgische pomp

COLUMN & POLL Noem de winst van lokale partijen nou niet meteen ‘de protest­stem’

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn als ik dit schrijf nog niet bekend. Maar alom wordt aangenomen dat niet VVD of D66 of PVV over het hele land gezien de grootste wordt. Hoogstwaarschijnlijk zijn dat opnieuw, als je ze optelt, de lokale partijen.

16 maart