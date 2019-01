Thuiszitten geen optie meer op de Brabantse Wal

De aantrekkende economie, met meer krapte op de arbeidsmarkt, vraagt een andere aanpak van de ISD. Steeds minder mensen zijn werkloos. De groep die dat nog wel is, bestaat meer en meer uit 55-plussers en statushouders. In totaal gaat het, verdeeld over de drie Brabantse Wal gemeenten, om 2.415 inwoners die met een bijstandsuitkering thuiszitten.

Grote afstand

Begeleiding

Om die groep inwoners toch aan het werk te krijgen, is meer begeleiding nodig, zegt wethouder Koos Krook van de gemeente Steenbergen. “De huidige ISD-organisatie is daar onvoldoende op toegerust. Dat betekent dat we volop moeten investeren in het opleiden van personeel. Zodat we mensen die thuiszitten de juiste aandacht kunnen geven. En leren begrijpen wat er speelt.”