‘Het is niet al te best gesteld met de kennis van zaden’

Uit de antwoorden bleek dat het niet al te best gesteld is met de kennis van zaden onder de deelnemers. Zelfs mijn moeder, die het zaad bestelt en afweegt als we gaan zaaien en zelfverzekerd zei 'ik weet ze toch allemaal', had er twee van de acht fout en ook Jakko was niet foutloos. Veel klanten dachten ook dat veel fruitbomen, zoals kersen en mispels, en knoflook uit een zaadje komen. Dat hadden we niet verwacht. Maar neem het ze eens kwalijk: het is alweer duizenden jaren geleden dat onze voorouders startten met de landbouw en in de tussentijd doen velen van ons compleet ander werk en zijn er beroepen die ik zelfs niet voorzien had toen ik studeerde, zoals vloggers, influencers en frontenddevelopers.