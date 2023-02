Da’s ok Wa bestaat 44 jaar en schenkt de stad een leerstoel

Deze Bergenaar krijgt de taak om één gastcollege te geven aan de Vastenavend Academie over het onderwerp dat te maken heeft met zijn of haar uitverkiezing.

In 1979 begon een stel scholieren een bandje. ,,We repeteerden in de garage en het was niet om aan te horen”, lacht Sjoerd van den Boom. ,,Ons repertoire bestond uit vier boekjes die we uit ons hoofd leerden. Het had geen sfeer, niks.”

Ze speelden op het Mollerbal en op de Sint Antoniusmavo. ,,Bij de onderbouw. Iedereen dronk cola of sinas, maar wij kregen bier.” In de loop der jaren deed de dweilband overal aan mee. De intocht, optocht, het dweilbandfestival, de Dubbelstreetparade.

Quote Soms deden we aan het dweilband­fes­ti­val mee zonder te spelen. Hadden we gewoon een gekke act. Het dak ging eraf Sjoerd van den Boom

Battles

Van den Boom herinnert zich nog de ‘battles’ in hun thuishaven café de Ster. ,,Wij op het podium, Toeteroet op het biljart. En dan maar kijken waar het publiek het meest enthousiast op reageerde. Het leverde ons een diepe buiging op van Toeteroet, waar we als jonge band natuurlijk supertrots op waren.”

Het waren niet de muzikale kwaliteiten waardoor Da’s ok Wa door opviel. ,,Je moest naar ons kijken, niet luisteren”, legt Van den Boom uit. ,,We waren altijd bezig. Soms deden we aan het dweilbandfestival mee zonder te spelen. Hadden we gewoon een gekke act. Het dak ging eraf, maar ja, zonder te spelen kon je natuurlijk niet winnen.”

Gezelligheid

Er was weleens een bandleider die probeerde de lat wat hoger te leggen. ,,Dan repeteerden we iets nieuws, maar op het moment dat we moesten spelen, deden we dan toch weer onze oude vertrouwde liedjes. De gezelligheid, een feestje bouwen, daar ging het ons om.”

De dweilband heeft wel een bijzondere prestatie op haar cv staan: Da’s ok Wa is de band die het liedje Sapperiejosia naar Bergen op Zoom haalde, na een gezamenlijk muzikaal bezoek met D’Ópelooze aan Amsterdam op Koninginnedag.

Het jubileum wordt gevierd met een feestavond op vrijdag 3 februari om 21.00 uur met als thema ‘in oogere sfeere’ bij de huidige thuisbasis van de dweilband, café Krijnen. Op zaterdag 11 februari wordt om 16.11 uur de nieuwe jubileumtegel onthuld op de hoek van de Kaai en de Dubbelstraat.

Dan zal ook het cadeau overhandigd worden aan de Vastenavend Akedemie: een Leerstoel die ieder jaar zal worden overhandigd aan iemand die een belangrijke bijdrage levert aan het vastenavendfeest, en via de Vastenavend Akkedemie zal worden uitgereikt. De lezing die daaruit voortvloeit kan gaan over theater, de optocht, het bouwen, muziek of een ander vastenavendgerelateerd onderwerp.