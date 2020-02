Arm Bergen op Zoom zoekt en zoekt, maar vindt amper geld

Rechtbank over zwaar ongeval A4: ‘Knikkebol­len­de chauffeur reed zeer onvoorzich­tig’

19 februari WOENSDRECHT/BREDA - In het Poolse personenbusje dat vorig jaar op de A4 ter hoogte van Woensdrecht in volle vaart achterop een stilstaande vrachtauto knalde, moeten behalve de negen inzittenden ook engelen hebben gezeten, aldus de rechtbank in Breda. ,,Het is onvoorstelbaar dat van de chauffeur en acht passagiers niemand is omgekomen.”