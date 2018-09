Boze brief CDA Woensdrecht over handelswijze rond kinderen Armenië

Klein wonder: na de operatie is Jetze uit Lepel­straat 6 centimeter langer

9:10 Kinderartsen screenen al een paar jaar niet meer op scoliose, een aandoening aan je rug. Orthopeden waarschuwen dat de verkromming van de wervelkolom hierdoor vaker in een laat stadium wordt ontdekt. Opereren is in veel gevallen nog de enige optie. Deze operatie van dik zes uur is noodzakelijk om gezond te blijven. Wat voor impact heeft deze forse ingreep? Hieronder een persoonlijk verhaal van verslaggever Sanne Schelfaut. Haar zoon Jetze (16) werd vorige week aan scoliose geopereerd.