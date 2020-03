BOV verplaatst musical Oliver! naar 2021

BERGEN OP ZOOM - Geen musical Oliver! dit jaar maar pas in maart 2021. Dat besluit heeft voorzitter Rob van den Aarsen dinsdagavond aan zijn achterban bekendgemaakt. ,,Het is heel zuur, maar dit is de beste oplossing.”

Afgelopen vrijdag was de premiére van de musical Oliver! gepland. Maar vanwege corona is Theater De Maagd dicht. En daarom verder uitstel. Een beslissing waarbij het bestuur van de BOV bepaald niet over een dag ijs is gegaan. ,,We hebben aanvankelijk met Cees Meijer, directeur van Theater De Maagd gepraat over speeldata in juni van dit jaar. Dat kon wel, maar met minder voorstellingen. Dat willen we niet. Er zit zoveel energie in Oliver!, dat willen we niet afraffelen. Dat kunnen we ook ons publiek niet aandoen.”

Sinterklaas

Daarna is nog overwogen in november te spelen. TheMusicompany was bereid haar voorstellingen op te schuiven naar volgend jaar maart. ,,Maar in november is een belangrijk deel van onze cast betrokken bij de activiteiten van de Stichting Sint Nicolaas. Spelen in november konden we die organisatie niet aandoen.” En daarom bleef er volgens Van den Aarsen uiteindelijk niks anders over dan de productie naar maart volgend jaar te tillen. Met de premiéres op 19 en 20 maart en de rest van de voorstellingen in de periode van 24 tot en met 28 maart.

Aan de top