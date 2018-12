BOV uit Bergen op Zoom: Amateur Musical Award voor Beste Mannelijke Hoofdrol en Beste Vormgeving/Toneelbeeld

BOV is genomineerd voor in totaal vier awards. De overige nominaties zijn in de categorieën Beste Musical en Beste Ensemble, beide voor De Producers .

,,Leopold Bloom spelen is de grootste uitdaging in mijn musical carrière omdat ik geen comedyspeler ben. En nu sta ik hier op het podium. Zes keer per week repeteren heeft toch zin gehad. Maar zonder alle schakels in de BOV-ketting was dit niet mogelijk”, zegt Albert-Jan Verhees.