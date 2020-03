BOV legt de lat hoog bij nieuwe musical vol jonge talenten

BERGEN OP ZOOM - BOV speelt bijna anderhalve week de musical Oliver in De Maagd. ,,Het applaus van het publiek is de mooiste prijs.”

Hij is een boef en een hebzuchtig man. Iemand die kinderen opleidt tot zakkenrollers. In ruil voor al dat gestolen geld biedt hij hen onderdak. Fagin is zijn naam en hij is een van de hoofdpersonages in Oliver, de musical die de BOV binnenkort in Theater De Maagd op de planken brengt.

Marcel van As uit Goes is Fagin en heeft zin in zijn rol. ,,Ik ben in de voorstelling lang de enige volwassene tussen allemaal kinderen.”

Jonge talenten

Van As repeteert deze avond in Blokstallen 3 een stuk of wat van de cruciale scènes uit de musical die is gebaseerd op het boek Oliver Twist van de Engelse schrijver Charles Dickens. Fagin doet dat samen met de haveloze kinderen die in zijn macht zijn, onder toeziend oog van regisseur Diemer van Wijk.

De kinderen hebben uitgebreid auditie moeten doen om toegelaten te worden tot Oliver. Ook het CKB en het Roncalli leveren jonge talenten. De BOV werkt met twee casts, zodat er bij elkaar in het hol van Fagin plaats is voor 24 kinderen. De jonge acteurs komen deels uit de directe omgeving, zegt PR-man Roel Soffers. ,,Maar ook uit Kapelle en Rotterdam.” Er zijn trouwens ook twee Olivers en twee Dodgers in de voorstelling, legt Soffers uit. ,,Daarom ook hebben we twee premières.”

Kloppende details

Ondertussen past de cast in een andere zaal de kleding. Rekken vol kleding uit de tijd van Dickens. Grotendeels gehuurd. Maar zelf gemaakt, als het moet. Want de BOV heeft ook eigen naaisters en andere specialisten tot haar beschikking. Soffers heeft de precieze getallen even niet paraat, in de hectische weken richting de voorstelling. ,,Maar ik geloof dat we 800 meter stof of meer hebben gekocht.”

De lat ligt hoog bij de BOV, zeker na de ontvangst van diverse Amateur Musical Awards voor producties als Petticoat, The Wiz en De Producers. Soffers: ,,Elk detail moet kloppen.” Dat geldt ook voor de bouwers van het decor, met nog altijd Kees Warmoeskerken als grote inspirator. Ook voor Oliver wordt weer alles uit de kast getrokken. ,,Een enorm podium met daarop een sfeerbeeld van het Londen uit de negentiende eeuw.”

De hele cast kijkt volgens Soffers uit naar de voorstellingen. ,,Avond na avond een volle Maagd die de handen voor je op elkaar brengt. Daar kan geen Award aan tippen, hoe blij we daar ook steeds mee zijn. Het applaus van je publiek, dat is de mooiste prijs.”