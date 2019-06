BOV brengt Oliver Twist naar theater de Maagd

De musical Oliver! is gebaseerd op het gelijknamige boek Oliver Twist van Charles Dickens. Het verhaal gaat over de Engelse weesjongen Oliver Twist, die in contact komt met criminelen. ,,Het moest totaal iets anders zijn dan Aida”, vertelt Roel Soffers namens de vereniging. ,,Oliver stond al een tijd op onze verlanglijst. Het is nu vijf jaar geleden dat we Ciske de Rat speelden en het was wel weer eens tijd om met een kindercast te werken.”