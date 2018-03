BOV brengt bruisend Broadway overtuigend naar Bergen

Van 't Land Toen ik jong was, teelden we vooral aardbeien

10:10 Soms is het nodig eens wat inspiratie op te doen, dus ik heb vandaag de oude columns van mijn vader door zitten bladeren. Hij heeft jarenlang columns geschreven in het vakblad Groenten en Fruit. Volgens mij was hij zelfs de langst schrijvende columnist, want hij was heel populair onder de lezers. Misschien ook omdat hij een vrij ongezouten mening had, en zijn column zag als een ideaal platform om die mening te verkondigen.