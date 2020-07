Bouwkotten Vastenavend: ‘De politiek weet van niks, praat niet eens met ons’

Harde woorden durven ze best te gebruiken als ze het over de rol van de gemeente Bergen op Zoom hebben. ‘Onkunde’, ‘gat in je hoofd’. Stichting Bergse Bouwers. De koepel voor alle vastenavendbouwers in de stad. Gesprekspartner van de gemeente Bergen op Zoom. Samen met de Stichting Vastenavend en de Stichting Halwana. Over nieuwbouw voor de bouwclubs.