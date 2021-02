Ben van Hoof heeft liedje in Puts dialect gemaakt, met fotoclip

7 februari PUTTE - Zanger BenooZ, ofwel Ben van Hoof, is Puttenaar in hart en nieren en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. In zijn studio Muziekstudio Nose schreef hij een liedje over zijn geboorte- en woonplaats Putte, en noemde het nummer Putse Nostalgie.