Bouwen bij failliete houthandel over tegenover de slager: behoefte aan 350 woningen in Woensdrecht

HOOGERHEIDE - Met een behoefte aan zo’n 350 nieuwe woningen moet er de komende vijf jaar flink gebouwd worden in de gemeente Woensdrecht. Opvallend zijn een project van 30 huizen op het terrein van het failliete Sneek Hout in Putte en woontorentjes voor starters en senioren in Huijbergen.

Onderzoek naar de wensen en bevolkingsontwikkeling in de vijf dorpen vormt de basis voor de woonvisie 2021-2025 die de gemeenteraad in december bespreekt. ,,We wilden goed inzicht per kern. Voorlopig groeit de woningbehoefte overal, daarna stabiliseert dat”, verwacht wethouder Hans de Waal. Er is sprake van 30 à 40 bouwplannen, al zijn die nog lang niet allemaal rond.

Quote In Hoogerhei­de staat geen huis lang te koop, mede omdat de Belgen blijven komen Hans de Waal, wethouder gemeente Woensdrecht In Hoogerheide ligt de behoefte tot 2025 op 130 woningen, vooral koop in lagere prijsklassen. ,,We zien ouderen richting appartementen gaan, zoals aan de Scheldeweg. Dat is goed voor de doorstroming. In Hoogerheide blijft geen huis lang te koop staan. Mede omdat de Belgen blijven komen.”

Woensdrecht niet zo grijs als Huijbergen

Woensdrecht, de minst vergrijsde kern, kan 65 (koop)woningen gebruiken. Er ligt al jaren een plan voor tien appartementen in de kerk. ,,De ontwikkelaar is nog in gesprek met parochie en bisdom. Elders volgt mogelijk een project met vrijstaande huizen.”

In Huijbergen komen meer alleenstaande ouderen. Er zijn 65 huizen nodig, vooral koopappartementen. Aan de Westerstraat ‘tegenover de slager’ wil een Belgische ontwikkelaar twee torentjes met elk zes à acht woningen bouwen. ,,Een toren mét lift voor senioren, en een zonder voor starters.” Zodra de bieb verhuist uit het oude gemeentehuis, komt daar een nieuwe supermarkt, plus 13 appartementen. Op de locatie van de oude Coop verrijzen dan negen seniorenwoningen.

Al flink gebouwd in Ossendrecht

Bij Noordrand (43 woningen) en de Boudewijngroeve (32) in Ossendrecht wordt er al flink gebouwd. Er blijft nog behoefte aan 50 woningen, daarna krimpt de leeftijdsgroep tot 65 jaar en stijgt het aandeel 65-plussers.

In Putte zijn 45 huizen nodig. Waar Taveerne Den Hoorn stond, komen 21 koopappartementen. ,,En voor het terrein van Sneek Hout wordt een plan ontwikkeld voor zeker 30 grondgebonden woningen”, aldus De Waal.

Quote Voor het terrein van Sneek Hout in Putte wordt een plan ontwikkeld met zeker 30 grondgebon­den woningen Hans de Waal, wethouder gemeente Woensdrecht

Putte en Hoogerheide krijgen er elk twee woonwagenplaatsen bij. Voor arbeidsmigranten wordt gemikt op grote complexen bij Emmahoeve en Glatt-terrein in Putte om die groep uit de dorpskernen te halen.

Stikstofprobleem oplossen

,,We zijn nog in gesprek met de provincie om het stikstofprobleem op te lossen”, zegt De Waal. ,,Als dat lukt , mogen we best flink bouwen, als het duurzaam en inbreiding is.”