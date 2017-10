Bouwclubs beseffen noodzaak verhuizing naar Geertruidapolder

Goed dat er nu duidelijkheid is en dat naar de verhuizing kan worden toegewerkt. Dat zeggen Bergse carnavalsverenigingen in reactie op het besluit van het gemeentebestuur om vijf miljoen euro uit te trekken voor nieuwbouw voor de bouwclubs in de Geertruidapolder.

Animo

Een rondgang langs de bouwkotten op het Konterscherp (Calandseweg) leert wel dat de animo om in de periode tot 2021 te verhuizen per bouwclub verschilt. BC De Watertore bijvoorbeeld staat niet te trappelen. ,,We wisten dat het eraan zat te komen, maar toch verbaasd het ons dat dat de gemeenteraad afgelopen week zo makkelijk akkoord ging met het collegevoorstel vijf miljoen euro uit te trekken voor het clusteren van de bouwclubs'', zegt secretaris Frans Koolen van BC De Watertore.

Net als de andere bouwclubs beseft De Watertore dat er iets moet gebeuren met de huisvesting, omdat een aantal bouwkotten aan het Konterscherp en de Stadsschuur niet voldoet aan de huidige veiligheids- en milieu-eisen. ,,Maar voor ons ligt dat anders. Onze loods verkeert in een relatief goede staat'', zegt Koolen. ,,Bovendien wordt het een hele klus om al ons materiaal te moeten verhuizen. Hoe moeten we met een beperkt aantal leden in een jaar tijd zowel verhuizen als een wagen bouwen?''

Nutsvoorzieningen

BC De Watertore streek in 1991 neer op het Konterscherp. De leden van de bouwclub hebben daar toen in de eigen loods elektriciteit en andere nutsvoorzieningen aangelegd. ,,Hoe is dat straks geregeld in de Geertruidapolder. Wie realiseert dan de voorzieningen en hoe worden die gefinancierd?", vraagt Koolen zich af.

Voorzitter Jürgen Kuylen van de BC Spruiten van Nuijten maakt zich geen zorgen over de verhuizing naar de Geertruidapolder Hij is vooral blij dat er nu duidelijkheid is. We zijn vaker van locatie veranderd. En tot dusver is elke verhuizing goed gekomen Ik heb geen reden om te denken dat het dit keer anders zal zijn, ook al is het een hele klus.''

Eigen identiteit

Kuylen vindt wel dat de clubs op de nieuwe locatie hun eigen identiteit moeten kunnen bewaren. ,,Daarom vinden het belangrijk dat alle clubs in de Geertruidapolder hun eigen ruimte krijgen. Een grote loods zonder schotten of iets degelijks zien we niet zitten.''

Bestuursleden van BC d'Utselaers en BC De Variantbouwers juichen het toe dat ook de kinderbouwclubs in de Geertruidapolder worden ondergebracht. ,,Misschien dat de doorstroming dan beter wordt, want jongeren en volwassenen lopen dan toch wat makkelijker bij elkaar naar binnen'', zegt voorzitter René de Nijs van d'Utselaers.