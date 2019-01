Bouwclub de Watertore gelooft weer in Vastenavend: 'De saamhorigheid is groot, zo ken ik Bergen’

BERGEN OP ZOOM - Langs alle kanten krijgen ze hulp. In mankracht, materiaal, geld en in bier. Met maar een doel. Zorgen dat de Bergse bouwclub de Watertore kan deelnemen aan de d'n optocht. Tijdens de nieuwsjaarnacht brandde hun tractor af en ging twaalf weken werk verloren.

Ziel en zaligheid van de bouwers zat in de wagen. De laatste maanden was er vier avonden per week aan gebouwd. Plus het weekend. Honderden uren, in een nacht verloren. De tractor met polyester ombouw, brandde volledig uit. Van de gedachte alleen krijgt Lorenzo Alberts nog rillingen.

Onvergetelijke Vastenavend

Nu gloort weer een sprankje hoop aan de horizon. Langs alle kanten krijgt de Bergse bouwclub hulp aangeboden. "Van rivaliteit is absoluut geen sprake", zegt Lorenzo. "De saamhorigheid is groot. Dit zoals ik Bergen op Zoom ken. Iedereen helpt mee. Van alle clubs. Met dat ene doel voor ogen: zorgen voor een onvergetelijke Vastenavend."

Kort na de brand is de club meteen op zoek gegaan naar een nieuwe trekker. "Via connecties in het trekkertrekwereldje kregen we een goed rijdbare trekker aangeboden. Vergelijkbaar met wat we hadden. De maten kwamen grotendeels overeen, waardoor we niet al teveel aanpassingen hebben moeten doen aan de constructie.”

Ombouw

Die ombouw krijgt inmiddels weer vorm. Met man en macht plakken bouwers van verschillende clubs zaterdagmiddag plakken polyester over het metalen geraamte. De snelheid zit er goed in. En de leut ook. "Dit doe ik met plezier", zegt Guido Elzakkers van bouwclub de Krabbekweekers.

"Hetzelfde had onze bouwclub kunnen overkomen. Dan hoop je ook dat je hulp krijgt. Dat doe je gewoon voor elkaar. Het is een klein wereldje." Het betekent wel dat Elzakkers vandaag niet aan zijn eigen wagen kan bouwen. "Het is even een marathon, dat zijn we wel gewend."

Hulp

Lorenzo is blij met alle hulp. "Het zijn niet alleen de mannen als Guido die spontaan aankloppen. Maar ook cafés uit de stad die een donatie komen brengen, of je polyester betalen. Dat is echt geweldig." Die hulp is hard nodig. Door de brand en de aanschaf van een trekker, is het spaarpotje ver leeg.

Belangrijker nog dan het geld is de motivatie. En daarmee zit het wel goed, zegt Lorenzo. "Nu de trekker weer langzaam vorm krijgt, ga je er weer in geloven. Dat merk ik aan alle bouwers. Ze willen weer." De bouwers beleven tropenweken. "De uren houden we niet meer bij. Dat wil je niet weten."

In totaal hebben dit weekend zo'n 25 bouwers van andere clubs geholpen. Ook de geldzorgen zijn minder nu bouwclub de Watertore een spontane donatie heeft gekregen.

Volledig scherm Twaalf bouwweken moeten worden ingehaald door de brand van nieuwjaarsnacht. © Timo Van De Kasteele