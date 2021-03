‘Bouw voor jeugd in Putte, niet alleen voor arbeidsmigranten, anders hou je onvrede’

Verdubbe­ling tarief parkeerga­ra­ge Bergen op Zoom blijft

16 maart BERGEN OP ZOOM - De verdubbeling van het tarief voor een parkeerabonnement in de garages Grote Markt en Parade blijft. Het maandtarief stijgt van 30 naar 60 euro per maand. Dat antwoordt het college aan de SP die daar vragen over stelde.