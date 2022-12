Bouw van kliniek in Tanzania eindigde voor Jaap op de top van de Kilimanjaro: ‘Wat een euforisch gevoel’

Het heeft vier jaar geduurd voordat we zover waren. Het idee was van onze plaatselijke aannemer met wie we al meerdere bouwprojecten hebben gedaan in Tanzania, zoals een school en dorpshuis. De reden om een kraamkliniek te bouwen aan de voet van de Kilimanjaro was omdat deze vrouwen zo’n 15 kilometer moesten lopen voor een medische hulppost.

Ons budget bleek verre van toereikend en dan was er nog corona, waardoor alles stagneerde. Inmiddels is de kliniek onder dak, maar nog niet in bedrijf. We hebben sponsorgelden opgehaald voor de verdere inrichting van het gebouw. Het einde is in zicht.