Bouw flat Op de Weele start in mei, bewoners dreigen met stilleggen bouw

Marcel Simons, initiatiefnemer van appartementencomplex Op de Weele, baalt van de situatie. Hij wil aantonen dat zijn bouwproject niet tot overlast van de bewoners is.

Gesprek

Volledig scherm Bewoner Robbert Boon. © Timo van de Kasteele Een gesprek met wethouder Patrick van der Velden hebben de bewoners nog niet gevoerd. Als het gaat over hoe het zover heeft kunnen komen, hebben de bewoners daar ook geen behoefte meer aan. Wel als de wethouder wil praten over aanpassingen. Met drie of vier woonlagen kunnen ze leven. Niet met zeven.



"Bij de gemeente denken ze waarschijnlijk dat wij de strijd opgeven", zegt bewoner Robbert Boon die aan de Prinsekaai woont. "Als dat zo is, hebben ze het mis. Onze strijd gaat door. Tot de Raad van State als het moet."

Bestemmingsplan

Aan het plan tornen voor een appartementencomplex met minder verdiepingen wil wethouder Van der Velden niet. Dat kan hij ook niet maken. Het bestemmingsplan staat een gebouw van 25 meter toe. En de wethouder blijft erbij dat de bewoners dat vooraf hadden kunnen weten. Wel wil hij op korte termijn in gesprek.

Op de website (scheldevesting.nl, red.) is niets over het plan voor hoogbouw te vinden. De bewoners oriënteerden zich op deze plek en wonnen informatie in bij de makelaar. Ze kregen niets te horen over hoogbouw. De juiste informatie stond op een landelijke website. Daarmee voldeed de gemeente aan haar wettelijke plicht.

Misleid

Volledig scherm Bewoner Peter van Tilborg. © Timo van de Kasteele De bewoners van de nieuwbouwwijk voelen zich misleid. "Het is een puzzel voor gevorderden wil je de juiste informatie over hoogbouw boven water krijgen", zegt bewoner Peter van Tilborg. "Je kunt niet verwachten dat toekomstige kopers die informatie kunnen vinden."



Argwaan is er ook. Over waarom de gemeente transparanter communiceert. "Het lijkt haast opzet. Achter de schermen een plan voorbereiden. Tot het laatste moment wachten met indienen, niets bekendmaken en hopen dat de bewoners stil blijven. Bij de omvorming van 't Katrientje worden omwonenden vanaf dag een betrokken."

Projectontwikkelaar Marcel Simons baalt van de negatieve reacties en de argumenten die bewoners aandragen, zoals schaduwwerking, aantasting van de privacy, toename van parkeerdruk en waardevermindering. Hij veegt ze stuk voor stuk van tafel.

Van schaduwwerking is volgens de ontwikkelaar in de zomermaanden geen sprake. Dat heeft hij vooraf laten onderzoeken. Wel in het voor- en najaar vanaf twee uur 's middags. "Maar wie zit er in februari nu buiten?"

Bewoners

De bewoners in de wijk vrezen voor hun privacy. Kolder vindt Simons. "Tuurlijk kijken de appartementen uit op de huizen en tuinen. Dat ga ik niet ontkennen. Maar de wijk is dusdanig in hofjes gebouwd dat er al sprake is van verminderde privacy."

In Op de Weele is ruimte voor 39 huurappartementen. Vanaf 710 euro per maand worden ze straks verhuurd. Volgens de projectontwikkelaar is de vraag naar vrijesector huurwoningen in Bergen op Zoom groot. "Bekijk het eens van de andere kant: tig mensen zoeken al jaren een woning in de vrijesector. Die zijn blij met dit plan."

De 70-jarige Sjef Buijsen is zo'n toekomstige bewoner. Hij en zijn vrouw hebben de jaren zeventig woning in Heerle in de verkoop gedaan en hebben een lange zoektocht achter de rug naar een geschikte woning. "Wil je een beetje appartement van formaat, dichtbij winkels, dan betaal je zo 3 ton. Dat hebben we er niet voor over, dus kom je in de vrijehuursector terecht. Daarin is het aanbod beperkt. We zijn dus erg blij met dit initiatief." Begrijpen doet Sjef de huidige bewoners niet als het gaat om de privacy. "Overal in Nederland kijken je buren in je tuin. Zelfs in een dorp als Heerle."

Bouw

In februari starten grondwerkzaamheden. Drie maanden later, in mei, moet de bouw beginnen. Simons neemt nog wel een slag om de arm. "Het is erg hectisch in de bouw. De wachttijden op materialen zijn lang. Een exacte datum kan ik niet noemen."