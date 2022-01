Bouw educatief centrum bij Molen Johanna in volle gang: ‘Er komt ook een vlindertuin’

De stichting ging zelf op zoek en kwam uit bij een aannemer uit Hoeven die gespecialiseerd is in het bouwen van houten gebouwen. ,,We wilden graag een gebouw van natuurlijke materialen. Het houtwerk van de molen bestaat uit eikenhouten balken en voor het educatief centrum hebben we ook gekozen voor eikenhout.”



De bouw van het 16 bij 6 meter grote bouwwerk, dat wordt bekostigd door de gemeente, is eind oktober begonnen en moet over een maand afgerond zijn. ,,Deze bouwers zijn pietjes precies. Ze willen wat moois en degelijks wegzetten en daar nemen ze alle tijd voor.”