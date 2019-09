Boulevard in Beweging brengt vakantiegevoel naar Bergen

Maar ook voor wie niet meteen gegrepen is door de capriolen van het duo, is er tijdens Boulevard In Beweging zaterdagmiddag genoeg te beleven. ,,We zijn van alle markten thuis”, lacht Roel van Tiggelen van Fitfabriek, die het evenement samen met Sigrid Noordijk georganiseerd heeft. In en rond de Binnenschelde wordt er geklommen, geklauterd, geskeelerd, gesupt en gekanood. Met als doel; sporten bij de jeugd stimuleren. ,,Eigenlijk doen we het elk jaar in de zomer”, vertelt Noordijk. ,,Maar de weersvoorspellingen waren toen slecht. Vandaar dat we het nu in september doen.”