Boulevard Bergen op Zoom wordt winterproof

BERGEN OP ZOOM - Ze staken hun nek uit toen ze ruim 5 jaar geleden het Strandhuys aan de Boulevard in Bergen op Zoom kochten. ,,Het was hier een dooie hoek'', zeggen Rian Punt en Frank Roks. Maar het werd een succes.

De Boulevard is tot leven gekomen. Door het Strandhuys, door IJs en Spijs dat de twee ook realiseerden. En door Saus van zijn collega Frank van der Avert. Twee terrassen aan het water zijn er inmiddels, het derde, van Saus, is in aanbouw. Maar gedreven ondernemers Punt en Roks zijn al weer een stap verder. Ze openen nu het vernieuwde buitenterras bij het Strandhuys. Overdekt. En verwarmd. ,,De Boulevard trekt ook in de winter steeds meer bezoekers. Daar spelen we met dit nieuwe terras op in'', leggen ze uit.

Droog en warm

Quote Mensen willen nu eenmaal graag buiten zitten Frank Roks en Rian Punt, Het Strandhuys Met de gemeente is er overleg geweest over wat wel en wat niet mocht op die plek aan de Binnenschelde. Het resultaat is een overkapping die op mooie dagen gewoon kan openschuiven, maar bij minder weer de gasten droog en warm houdt. ,,Mensen willen nu eenmaal graag buiten zitten'', is hun ervaring.

Dat de Boulevard bij steeds meer mensen in trek is, zien ze dagelijks. ,,Toen we het Strandhuys kocht had het 65 zitplaatsen binnen. Nu 100. Als we er nog meer bij krijgen zitten die ook vol.'' Buiten zijn er inmiddels 240 plaatsen.

Zandstrand

Het wachten is nu wat hen betreft op een zandstrand voor de deur. De gemeente speelt met die gedachte, maar duidelijk is nog niet of dit er inderdaad komt. Vorig jaar is er al wel een groot strand gerealiseerd aan het noordelijke gedeelte van de Boulevard. Het zand lokt niet alleen recreanten, maar zorgt er ook voor dat de ganzen die jaarlijks in en om de Binnenschelde neerstrijken weg blijven.

En Roks en Punt hopen dat er een oplossing komt voor het fietspad dat tussen de horecazaken en de terrassen aan het water ligt. ,,Het hoeft niet weg. Zeker niet. Maar het is nu af en toe wel gevaarlijk. Snelheidsremmers voor de fietsers zouden een oplossing kunnen zijn.''

Iets moois

Ze hopen dat de gemeente hierin wil meegaan. ,,Daar was in het begin niet zoveel geloof in de Boulevard maar nu inmiddels wel. We maken er met zijn allen iets moois van.''